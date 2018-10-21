"Ужасный нос": Наталья Могилевская позировала без макияжа, опубликовано фото

Наталья Могилевская в Киеве сфотографировалась без макияжа / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена без макияжа.

Снимок был сделан в Киеве на Трухановом острове, говорится на странице артистки в Instagram.

Исполнительница позировала с подругой. Фото за день собрало более 26 тысяч лайков.

"Интересное время сейчас. О свободе, о правде, о настоящей ценности. Без нее не будет успеха. Хотя феномен гигантской силиконовой попы никто не отменял:)))…", — подписала снимок Могилевская.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Шнобель за столько лет и имея столько денег, можно было и подрихтовать; все норм, кроме ужасного носа((", — считает vasiataburetkin1307. "Девочки, вы красавицы…", — написала amaia_di_montero. "Наташа, выглядишь — супер", — поделилась мнением larisaglebova2017.

Наталья Могилевская в Киеве сфотографировалась без макияжа / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, в 2017 году Наталья Могилевская победила в проекте "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". В октябре 2018-го певица посетила седьмой прямой эфир нового сезона шоу в качестве ведущей звездного балкона и поразила поклонников откровенным нарядом.