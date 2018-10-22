Голая в ванной: Леся Никитюк взволновала фанатов откровенным фото

Леся Никитюк позировала в ванной / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поразила фанатов пикантным фото.

На своей странице в Instagram ведущая показала снимок, на котором она запечатлена в ванной обнаженная.

"Вчера судьи в очередной раз доказали, что мои танцы это очко (21балл)", - написала ведущая.

Фанаты заметили, что вода в ванной зеленого цвета, и стали делиться своими шутливыми предположениями.

"Зачем в тазик залезла?", "Леся. А спинку тебе можно помыть?", "Тархун?", - интересовались юзеры.

Ранее Леся Никитюк спела песню о Владе Яме, опубликовано видео.