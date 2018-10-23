"Ничего особенного": дочь Брежневой раскритиковали за откровенное фото

Соня Киперман в 17 лет уже любит эпатировать откровенными фото / Фото: Instagram/sonyavkiperman

Соня Киперман, дочь известной певицы Веры Брежневой, поделилась с подписчиками своего блога фотографией с пляжного отдыха в купальнике.

"Пляж и песок", - подписала девушка снимок в Instagram.

Соня отдыхает на пляже Малибу в американском штате Калифорния. На пляж она надела стильный светлый купальник в полоску. Плавки с высокой талией подчеркнули стройную фигуру красотки.

Наряду с восхищенными комментариями к пляжному фото 17-летняя девушка неожиданно получила порцию критики. Пользователям Сети не понравился ракурс, с которого запечатлена Соня.

"Одна нога опухшая что ли?", "Не надо так неудачно выставлять ноги", "Мне одной кажется, что странно натянут купальник?" — пишут в комментариях озадаченные поклонники.

/ Фото: Instagram/sonyavkiperman

Напомним, ранее дочь Брежневой поделилась с поклонниками фото с отдыха в Сен-Тропе, где она позирует в белом купальнике на яхте.