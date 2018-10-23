По-прежнему ягодка. 42-летняя фитнес-модель "завела" поклонников голыми фото

Известная американская фитнес-модель Мисси Маккейн, недавно отпраздновавшая 42-й День Рождения, порадовала армию своих фанатов очередной порцией откровенных снимков в социальной сети Instagram.

Причем Маккейн, которая воспитывает двоих детей, на некоторых снимках предстала абсолютно голой. Свои интимные места фитнес-модель кокетливо прикрыла стикерами.

Подписчики Маккейн пришли в восторг от ее громадного бюста и округлых ягодиц, которые не превратились в груду мышц, как у многих других бодибилдерш.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российская татуированная фитнес-модель слила в сеть партию "горячих" фото.