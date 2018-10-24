Пресс-секретарь Лободы рассказала о госпитализации певицы

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Пресс-секретарь украинской певицы Светланы Лободы Дарья Бурлакова прокомментировала информацию о госпитализации артистки.

"Во вторник вечером Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки. Во время исполнения сложного танцевального номера, она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. В настоящее время врачи уточняют диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки. Данных об отмене предстоящих концертов пока не поступало", - приводит слова Бурлаковой ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на источник из близкого окружения Светланы Лободы сообщили, что певица потеряла сознание во время репетиции нового шоу, запланированного на четверг, 25 октября, и была доставлена в больницу.

Светлана Лобода - украинская поп-певица, автор песен. Карьеру начала в составе группы "ВИА Гра". Наибольшую популярность снискали ее сольные песни "Постой, мужчина", "Революция", "К черту любовь" и др. В мае 2018 года Лобода родила второго ребенка.