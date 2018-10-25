"Эстетический оргазм!": Слава из "НеАнгелов" полностью оголилась на фото

Певица показала снимок из душа.
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала оголенную фигуру на пикантном снимке.
На своей странице в Instagram певица выставила фото, на котором она позирует в душе без одежды. Певица пожаловалась, что у нее появились комплексы после просмотра страниц в соцсети красивых обнаженных женщин.
"Вчера погрузила себя в мир шаблонной красоты. Насмотрелась так, что аж комплексы появились. Или поколение у нас такое красивое, или я в фотошопе плохо работаю. Вот думаю, что с этим делать теперь? Что отрезать и куда пришить, чтобы полегчало. У меня тоже есть такие фото, но мало. Хочу и я сегодня побыть в их шкуре, ну или просто шкурой. Что вы думаете по этому поводу?", - поинтересовалась артистка.
Поклонники расхвалили фото Каминской, и заверили, что она красива и без использования фоторедакторов.
"Очень горячее фото. Вы красивы и без фотошопа!", "Очень красивое фото... Лучше, чем у всяких...", "Эстетический оргазм!", "Я думаю, что твоя попа прекрасна и без фотошопа", - писали юзеры.
Какая же иллюзия эти соцсети . Я помню себя ещё со времён одноклассников , что в принципе уже приравнивается к динозаврам ? Тогда мы сливали фото через какие-то шнуры с фотоаппарата и не было такого разнообразия длинных ног , узких носов и идеальной кожи в приложениях , как и самих приложений ??♀️? Помню , как понеслась волна разводов , после появления этой новой игрушки . Бурное общение с аватарками в купальниках и помешательство на вымышленных персонажах. Игра в передуманную реальность , в которой видимо легче жить ))) без обязательств и многих вытекающих . Теперь это часть современной жизни и норма . Мужчинки подписаны на эстетическую наготу , пересматривая на сон грядущий чужих женщин , сравнивают со своими неотфотошопленными . Потом скорее всего выпендриваются наверное ? С одной стороны для многих - это стимул выглядеть хорошо , а с другой фиг его знает ???♀️? Вчера погрузила себя в мир шаблонной красоты . Насмотрелась так , что аж комплексы появились. Или поколение у нас такое красивое ? или я в фотошопе плохо работаю ? Вот думаю что с этим делать теперь? ? Что отрезать и куда пришить , чтобы полегчало ? У меня тоже есть такие фото , но мало ? Хочу и я сегодня побыть в их шкуре , ну или просто шкурой ? Что вы думаете по этому поводу ? ???Доброе утро ☀️ #срамота
Ранее Слава Каминская заинтриговала фото с округлившимся животом.