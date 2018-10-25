"Эстетический оргазм!": Слава из "НеАнгелов" полностью оголилась на фото

Слава Каминская показала фото в стиле "ню" / instagram.com/babaslavka

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала оголенную фигуру на пикантном снимке.

На своей странице в Instagram певица выставила фото, на котором она позирует в душе без одежды. Певица пожаловалась, что у нее появились комплексы после просмотра страниц в соцсети красивых обнаженных женщин.

"Вчера погрузила себя в мир шаблонной красоты. Насмотрелась так, что аж комплексы появились. Или поколение у нас такое красивое, или я в фотошопе плохо работаю. Вот думаю, что с этим делать теперь? Что отрезать и куда пришить, чтобы полегчало. У меня тоже есть такие фото, но мало. Хочу и я сегодня побыть в их шкуре, ну или просто шкурой. Что вы думаете по этому поводу?", - поинтересовалась артистка.

Поклонники расхвалили фото Каминской, и заверили, что она красива и без использования фоторедакторов.

"Очень горячее фото. Вы красивы и без фотошопа!", "Очень красивое фото... Лучше, чем у всяких...", "Эстетический оргазм!", "Я думаю, что твоя попа прекрасна и без фотошопа", - писали юзеры.

Ранее Слава Каминская заинтриговала фото с округлившимся животом.