"Девочка созрела": Алина Гросу обнажила грудь на пикантном фото

Алина Гросу поделилась пикантным фото / Instagram

Украинская певица Алина Гросу, которая в последнее время живет и работает в РФ, поделилась пикантным фото.

Исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте два снимка, на которых она запечатлена в желтой куртке на голое тело и в леопардовых лосинах. На одном из фото певица придерживает руками голую грудь.

"До выхода клипа "Найки" остались считанные дни, а я пока записываю новые треки и продолжаю сниматься. На инстаграм остается времени все меньше и меньше, простите! Постараюсь это исправить... а сколько вы проводите времени в соцсетях?", - поинтересовалась артистка.

Мнение фанатов разделилось: одни требовали еще более откровенные снимки, другие заверили, что скромность Гросу больше к лицу, и ей не стоит выкладывать такие провокационные фото.

"Давай уже фото полностью голые сиси", "Девочка созрела", "Стала как шл*ха. Раньше была такой милой девочкой. Тебе скромность больше к лицу", "Оооо пошла жара, я думал, таких фото не дождусь", - писали юзеры.

Ранее Алина Гросу заворожила фанатов жарким образом.