"Куда смотрит Дантес?": Надя Дорофеева возмутила Сеть пикантным фото с Позитивом

Фанаты разнесли фото Дорофеевой и Позитива / https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева нарвалась на критику из-за фото с коллегой по дуэту Позитивом (Алексей Завгородний).

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото со сьемок для ноябрьского выпуска журнала Cosmopolitan. На снимке певица предстала в желтом платье и на каблуках, присев Позитиву на плечо.

"Хэй! Дерзкие тренды осени в стильной съемке "Время и Стекло" для свежего Cosmopolitan. Ищи больше фото в ноябрьском номере", - подписала снимок певица.

Фанаты считают, что фото получилось слишком развязным, и пристыдили Дорофееву.

"Можно было бы и на лицо дядьке Позитиву сесть, чего уж там", "Где в это время был Владимир?", "Красиво конечно, но куда смотрит Дантес?", "Пока муж блоги снимает", "Муж тебя не ревнует, что ты жопой села на него?", - возмущались юзеры.

Ранее Надя Дорофеева удивила фанатов изменениями во внешности.