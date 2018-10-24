Анна Седокова взбудоражила фанатов откровенным фото своей груди

Анна Седокова похвасталась пышной грудью / instagram.com/annaupgraded

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взволновала поклонников пикантным фото своей груди.

На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она позирует в вечернем платье, приспустив его с плеч, и демонстрирует свой пышный бюст.

"Любите всех, доверяйте немногим", - процитировала поэта Уильяма Шекспира артистка.

К слову, артистка закрыла возможность комментировать снимок, который набрал более 70 тысяч лайков.

Ранее Анна Седокова поразила фанатов глубоким декольте.