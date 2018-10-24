Ким Кардашьян разделась для эротического журнала

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст снялась в откровенной фотосессии для скандально известного эротического журнала Richardson A9.

Теледива разделась для юбилейного, двадцатого выпуска издания. Автором фото звезды стал знаменитый Стивен Кляйн.

Основатель журнала Эндрю Ричардсон доходчиво объяснил выбор звезды для юбилейной обложки.

"Почему она? Она самая знаменитая женщина в мире. Она снималась в домашнем порно. Секс и сексуальность всегда были значимой частью ее бренда", - отметил Ричардсон.

Ранее Ким Кардашьян взволновала фанатов пикантным фото.