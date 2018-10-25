"Как эта порнография надоела!": российская певица оголила грудь

Ольга Серябкина взволновала фанатов во время концерта / Instagram

Российская певица, бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина во время выступления в Санкт-Петербурге засветила грудь.

Видео появилась на странице Еllotv в Instagram. В ролике Серякина сняла шлейку топа, оголив часть груди.

Однако, подписчики стали осуждать певицу за такой поступок.

"Когда нет голоса, надо привлечь внимание", "Боже мой! Как эта вся порнография и дешевка в шоу-бизнесе надоела! Потом на разные передачи приходят и таких правильных и умных из себя стоят ", "Подр*чил, спасибо", - писали юзеры.

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