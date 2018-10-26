"Песня с надрывом": певица Alyosha впечатлила сексуальным образом в новом клипе

Alyosha показала новый яркий клип / Фото: скриншот из видео

Известная украинская певица Alyosha представила новый клип на трек "Dama", в котором продемонстрировала обольстительный образ.

"Каждый из нас знает, что в эмоциях мы иногда делаем странные вещи, которые могут разрушать будущее. Эта песня является метафорой таких отношений, где эмоции управляют и сводят с ума. Но сила любви все же сильнее, сильнее измены, обид... Все делают ошибки, но они учат нас ценить святое! Прощайте друг друга, если душа любит и любима!" – сказано в подписи к видео, которое опубликовано в YouTube.

Согласно сюжету, Alyosha сталкивается с изменой любимого, которому намерена отомстить. По замыслу режиссера Олега Борщевского, главная героиня под авто бойфренда закладывает взрывчатку, которая в финале детонирует.

Чувственная композиция понравилась поклонникам певицы. В комментариях они оценили роковой образ исполнительницы, ее красоту и сексуальность.

"Прям секси здесь! Ауф! Огонь! Мне зашло! Так держать! Только вперед!", "Драйвовая песня. Алеша роскошная", "Чувственная лирика", "Песня с надрывом, очень эмоционально! Алена, вы прекрасны в этом образе и подаче!!", "Супер клип, музыка, слова", - дали свою оценку пользователи Сети.

Напомним, ранее Alyosha представила новое lyric-video, в котором снялась топлес.