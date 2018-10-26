В трусиках, но без лифчика. Американская модель поделилась соблазнительными фото

Алексис Рен позировала в трусиках, но без лифчика / instagram.com/alexisren

Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена почни обнаженной — в одних трусиках.

Соблазнительные снимки девушка опубликовала на своей странице в Instagram, за день они собрали более 960 тысяч лайков.

Манекенщица позировала без лифчика: на одном фото Рен прикрыла грудь руками, а на двух — прижала ее к зеркалу.

"Энергия ангела", — подписала снимки модель.

Ранее Алексис Рен поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена в токийском Диснейленде в топике с глубоким декольте, а также в ушках диснеевского персонажа — Минни Маус.