"Сиськи сдулись": Даша Астафьева поделилась снимками в ретро-образе

Даша Астафьева покрасовалась в ретро-образе / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева опубликовала черно-белые фотографии, на которых запечатлена в ретро-образе из своего нового клипа — "Fetish".

Снимки артистка разместила в Instagram, они собрали тысячи лайков.

На фото исполнительница позирует в телесном белье, в центре внимания оказалась ее пышная грудь. Артистка запечатлена с собранными волосами, ее образ дополнили украшения на шее.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Сиськи сдулись", — поделился мнением skdn241192. "Жемчужина среди жемчуга", — считает j.h1995. "Невероятная красавица", — написала lolita._.enigma.

Напомним, Даша Астафьева презентовала клипа Fetish 10 октября. Ранее певица поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена в облегающем наряде с очень глубоким декольте.