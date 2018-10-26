Явилась в Кремль без белья: Вера Брежнева удивила нарядом с откровенными вырезами

Вера Брежнева восхитила внешним видом / instagram.com/ververa

36-летняя украинская певица Вера Брежнева поразила поклонников сексуальным нарядом.

На 22-ом дне рождения российского телеканала "МУЗ-ТВ", который проходил в Кремле, певица появилась в белом платье с необычной зоной декольте, из-под которой просматривался бюст певицы, и с высокими разрезами, которые оголяли бедра певицы.

Отметим, что нижнего белья под нарядом заметно не было. Наряд артистка дополнила широким поясом на талии, и черными босоножками. Из украшений на певице были только серьги-кольца.

Вера Брежнева пришла на мероприятие без белья / https://sobesednik.ru

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