"После секса": Глюкоза в нижнем белье показала селфи с мужем из спальни

Глюкоза показала селфи с мужем / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) шокировала сеть горячим фото в спальне.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена в нижнем белье, снимая с себя джинсы. На заднем фоне на кровати запечатлен ее муж, разговаривающий по телефону.

Судя по геотегу, пара сейчас проводит отпуск в Италии.

"Готова к ужину", - подписала снимок артистка.

Полконники возмутились пикантному фото, напомнив ей, что она мама двоих детей, и ей стоит вести себя скромнее.

"После секса 100 процентов", "О Боже... Мама двоих детей... И все время в трусах...", "Чудо фигурка. Радуйте нас и дальше", "А презерватив на тумбочке так и не тронутый. Не успели, телефон дороже", "Зачем? Была о вас большего мнения", - писали юзеры.

Ранее Глюкоза озадачила Сеть фото с мужчиной.