В Сети расхвалили новое фото Натальи Могилевской в платье без белья

Наталья Могилевская показала фото в соблазнительном платье / Instagram Наталья Могилевская

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в черном длинном платье с разрезами и с глубоким декольте.

Снимок был сделан в Киеве, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

"Люди, желающие покорить мир, в первую очередь должны покорить себя. Если вы можете сделать это, то вам подчинится все", — подписала фото Могилевская.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Шикарная, обаятельная, соблазнительная...", — считает iraliash1971. "Неотразимая", — поделилась мнением liudmilakozmeniuk. "Красотка", — написала skripnik5954.

Наталья Могилевская показала фото в соблазнительном платье / Скриншот с instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская в черном длинном платье с разрезами и с глубоким декольте посетила седьмой прямой эфир нового сезона "Танцев со звездами" (в 2017 году певица победила в шоу), фотограф показал ее снимки в соблазнительном наряде.