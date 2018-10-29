Монахиня, сексуальная вампирша и зомби: Астафьева и группа Mozgi снялись в жуткой фотосессии

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева и популярная группа Mozgi стали героями жуткой фотосессии, посвященной Хэллоуину.

Артисты снялись для издания JetSetter в рамках подготовки к атмосферной вечеринке Tsarsky Halloween Thriller Night.

"Наша съемка в очередной раз доказала, что не нужно бояться пробовать новое, особенно если относиться с юмором ко всему на твоем пути!", - отметила Астафьева.

Артистка появилась в образе монахини, и сексуально соблазнительницы – вампирши.

"Образ монахини всегда казался мне привлекательным и загадочным. Как оказалось, он будоражит не только мою фантазию", - призналась певица.

Астафьева заверила, что с ней часто случаются мистические истории.

"Мистические истории в моей жизни случаются практически каждый день. Я уже даже не удивляюсь. Мне часто звонят люди, о которых я вспомнила, ломается техника, о которой я плохо подумала, и… Пропадают без вести те, кто желает мне зла", - призналась певица.

Потап в свою очередь взял на себя роль пастора, а участники группы воплотили образы зомби и различной нечисти.

Ранее Даша Астафьева поделилась снимками в ретро-образе.