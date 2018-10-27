Прикрыла грудь веником: Волочкова показала обнаженное фото из бани

Анастасия Волочкова любит удивить как не шпагатом, так обнаженкой / https://instagram.com/volochkova_art

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова традиционно поделилась с подписчиками своего блога откровенным снимком. На это раз артистка показала свой вечер выходного дня, который она провела в домашней бане.

"Прекрасное время препровождение в дождливый вечер - русская домашняя баня на дровах и ледяная купель", - подписала знаменитость фото в Instagram.

Волочкова показала поклонникам, как парится в домашней бане из натурального дерева, украшенной фигуркой Щелкунчика и резьбой на стене, изображающей танец балерины. Артистка кокетливо поджала ноги, будто прикрыв ими полностью обнаженное тело.

На втором снимке Волочкова продемонстрировала процедуры в ледяной купели. В холодную воду она окунулась в тоненьких бикини, прикрыв грудь банным веником.

Подписчики не смогли оставить комментарии к одиозным снимкам, поскольку балерина закрыла их под данным постом.

/ instagram.com/volochkova_art

/ instagram.com/volochkova_art

Напомним, Волочкова не впервые делиться пикантным фото из бани. Ранее она уже показывала снимки из парилки и купели, где ее обнаженное тело прикрывают лишь пихтовые ветви.