Хакеры слили в Сеть интимные фото российских звезд: 18+

Хакеры взломали аккаунт актрисы, и выложили голые фото / Reuters

Звезды российского шоу-бизнеса и бизнесмены пострадали от действий интернет-хакеров.

Кибер-преступники взломали аккаунт в Instagram актрисы Марии Горбань и опубликовали интимные фото российских селебритиз, передает Super.ru. Они обещают за определенную сумму продать и неопубликованный архив голых фото.

Провокационные кадры не только Марии Вебер, которая является женой главы "Госконцерта" и председателя совета директоров РМГ Сергея Бунина, которая в прошлом была участницей "Фабрики звезд" и состояла в группе "Тутси", стали достоянием всей всемирной Сети.

Вновь от хакеров досталось бизнесмену Дмитрию Якубовскому с его женой Валерией, футболисту Павлу Мамаеву и его супруге Алане, а также Юлии Ковальчук, чьи интимные фото киберпреступники уже публиковали ранее.

Ранее хакеры слили полуголые фото Кайли Миноуг в Сеть.