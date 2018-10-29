"И соблазнить верблюда". Скандальная модель Playboy устроила фотосессию "18+" в Турции

Для всего того, что делает Мариса Папен, слова "раскованность", "развратность" и "бесстыдство" не подходят ни на йоту.
Скандальная известная своей страстью к публичному обнажению бельгийская модель Мариса Папен снялась в откровенной рекламе очков бренда Enki.
Девушка, прославившаяся также съемками для легендарного мужского глянца Playboy, позировала фотографу Джесси Волкеру на фоне различных турецких пейзажей. Папен с видимым удовольствием принимала самые замысловатые и откровенные позы на коврах, крышах домов и даже соблазнительно прильнула к верблюду.
Напомним, ранее Папен позировала голой на лыжах в честь зимней Олимпиады-2018 в корейском Пхенчхане, а также вызвала религиозный скандал, снявшись обнаженной на фоне Стены Плача в Израиле.