"И соблазнить верблюда". Скандальная модель Playboy устроила фотосессию "18+" в Турции

Скандальная известная своей страстью к публичному обнажению бельгийская модель Мариса Папен снялась в откровенной рекламе очков бренда Enki.

Девушка, прославившаяся также съемками для легендарного мужского глянца Playboy, позировала фотографу Джесси Волкеру на фоне различных турецких пейзажей. Папен с видимым удовольствием принимала самые замысловатые и откровенные позы на коврах, крышах домов и даже соблазнительно прильнула к верблюду.

Напомним, ранее Папен позировала голой на лыжах в честь зимней Олимпиады-2018 в корейском Пхенчхане, а также вызвала религиозный скандал, снявшись обнаженной на фоне Стены Плача в Израиле.