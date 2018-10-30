"Ноги — фотошоп": Ани Лорак в сексуальном боди сверкнула грудью

Ани Лорак позировала в сексуальном боди / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в латексном боди с глубоким декольте.

Сексуальный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за час он собрал более 46 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена с растрепанными волосами, в центре внимания оказалась ее грудь.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ноги — фотошоп", — поделилась мнением leralobova. "Наконец-то!!!... Нормальная фотография", — написал tigran9rma7. "Ты — супер красотка!!!", — считает lana.spirit.

Ани Лорак позировала в сексуальном боди / instagram.com/anilorak

Напомним, мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.