"Ноги — фотошоп": Ани Лорак в сексуальном боди сверкнула грудью

30 октября 2018, 07:37

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, за час собрал десятки тысяч лайков.

Ани Лорак покрасовалась в сексуальном боди
Ани Лорак позировала в сексуальном боди / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в латексном боди с глубоким декольте.

Сексуальный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за час он собрал более 46 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена с растрепанными волосами, в центре внимания оказалась ее грудь.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ноги — фотошоп", — поделилась мнением leralobova. "Наконец-то!!!... Нормальная фотография", — написал tigran9rma7. "Ты — супер красотка!!!", — считает lana.spirit. 

Ани Лорак покрасовалась в сексуальном боди
Ани Лорак позировала в сексуальном боди / instagram.com/anilorak

Напомним, мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.  

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Ани Лорак Грудь боди
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