Авторы "Игры престолов" наймут "смотрящих" за съемками сцен секса

Актриса Эмилия Кларк / Кадр из сериала "Игра престолов"

Популярный американский кабельный телеканал HBO объявил о вакансиях "координаторов по интиму", которые будут обязаны следить за съемками откровенных сцен в многочисленных сериалах.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты Esquire. Согласно обнародованным данным, руководство канала решило выделить деньги на новых сотрудников после многочисленных просьб актрисы Эмили Мид. Девушка играет роль путаны в сериале "Двойка", посвященному т.н. "порношику" − временам расцвета американской индустрии фильмов для взрослых. Соответственно, роль требует многочисленных постельных сцен. Именно поэтому Мид потребовала от руководства HBO, чтобы специально подготовленный человек следил за ее безопасностью во время съемок. Ожидается, что новонанятые сотрудники будут контролировать все эротические сцены во всех сериалах канала, который и славится обилием эротического контента (сериалы "Игра престолов", "Мир Дикого запада", "Настоящий детектив").