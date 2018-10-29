Прощальный тур: в Киеве выступит группа Kiss

Группа Kiss выступит в Киеве 16 июня 2019 года / kissonline.com

Американская рок-группа Kiss выступит в Киеве летом 2019 года в рамках прощального мирового тура — "End Of The Road".

Проведение концерта в столице запланировано на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" 16 июня, говорится на сайте коллектива.

В сообщении отмечается, что билеты на концерт Kiss начнут продавать в среду, 31 октября, в 10:00 по Киеву. Напомним, группа Kiss была основана в американском Нью-Йорке в январе 1973 года, коллектив играет музыку в жанрах глэм-рок и хард-рок. В сентябре 2018-го стало известно, что коллектив решил уйти со сцены и отправляется в прощальный тур.