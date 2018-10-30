"Без трусиков?": Настя Каменских завела фанатов пикантным селфи

Певица позировала в белой футболке, демонстрируя попу.
Известная украинская певица Настя Каменских взволновала подписчиков новым фото.
На своей странице в Instagram артистка показала селфи, на котором она запечатлена в ванной, демонстрируя попу, одетая лишь в белую футболку. Снимок она сопроводила хештегом "попа как у Ким".
Мнения подписчиков разделились: одни расхвалили округлые формы певицы, другие же посчитали такой снимок неприемлемым.
"Это ты без трусиков?", "Норм жопец! Если есть что показать, почему нет! Настя, ты красотка!", "Писю в студию.....раньше считала достойной девушкой", "Надоело смотреть на твою сраку!", "Ким нервно курит в сторонке", - писали юзеры.
Ранее Настя Каменских похвасталась стильным осенним образом.