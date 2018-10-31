"Смотрите в глаза": Сексуальная аргентинская журналистка уменьшила грудь

Нати Йота

В Аргентине 24-летний спортивный репортер Нати Йота решилась на хирургическую операцию по уменьшению груди.

Девушка, работающая ведущей передачи для подростков на специализированном канале ESPN, пошла на такой шаг, поскольку зрители воспринимают ее как грудастую красавицу, а не специалиста.

"Пока мои подружки мечтали о рыцарях в сияющих доспехах, я просила сиськи. Но будьте осторожны в своих желаниях. Они выросли, и теперь мне приходится их уменьшать. […] Я хочу, чтобы люди смотрели на мое лицо, когда я говорю", − написала она на своих страницах в соцсетях.

К слову, в минувшем году Йота выиграла премию Martin Fierro Digital Award как самая влиятельная персона в аргентинском сегмента сервиса микроблогов Twitter.

Напомним, ранее сообщалось о том, что через операцию по уменьшению бюста прошли голливудская звезда Скарлетт Йоханссон и поп-певица Кэти Перри.