Дочь Ленни Кравица снялась голой для журнала, повторив фото матери

29-летняя дочь Ленни Кравица и Лизы Боне, актриса и певица Зои Кравиц снялась обнаженной для фотосессии в журнале Rolling Stone.

Зои повторила фото, которое ее мама сделала 30 лет назад, только Кравиц решила полностью раздеться, а на Боне была белая рубашка. Снимками девушка поделилась на своей странице в Instagram.

"Мне всегда нравилась эта обложка. Когда я думаю о Rolling Stone, то в моей голове появляется всегда именно это образ. Это действительно поразительный снимок. Он прекрасен", — призналась Зои.

Отметим, что мать Зои в прошлом году вышла замуж за 39-летнего актера Джейсона Момоа, известного ролью Кхала Дрого в сериале "Игра престолов".

Ранее модель в Стамбуле полностью обнажилась в соборе Святой Софии.