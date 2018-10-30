"Глаз не отвести!": Надежда Мейхер восхитила стройной фигурой в купальнике

Артистка покрасовалась в нюдовом наряде.
Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская поделилась новым фото, которое взволновало ее поклонников.
На своей странице Instagram певица опубликовала снимок, на котором она позирует в хамаме в нюдовом купальнике, демонстрируя фигуру и стройные ножки.
Подписчики назвали фигуристую Мейхер эталоном женственности, и расхвалили ее ноги.
"Глаз не отвести!", "Ничего себе фигурка", "Супер ножки", "Эталон женственности", - расхваливали подписчики.
Ранее Надежда Мейхер показала стройные ножки.