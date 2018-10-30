"Глаз не отвести!": Надежда Мейхер восхитила стройной фигурой в купальнике

Надежда Мейхер похвасталась фигурой / https://www.instagram.com/nadyameiher/

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская поделилась новым фото, которое взволновало ее поклонников.

На своей странице Instagram певица опубликовала снимок, на котором она позирует в хамаме в нюдовом купальнике, демонстрируя фигуру и стройные ножки.

Подписчики назвали фигуристую Мейхер эталоном женственности, и расхвалили ее ноги.

"Глаз не отвести!", "Ничего себе фигурка", "Супер ножки", "Эталон женственности", - расхваливали подписчики.

Ранее Надежда Мейхер показала стройные ножки.