"Нихрена себе сиси": Анну Седокову осудили за откровенное видео

Анна Седокова показала грудь крупным планом / instagram.com/annaupgraded

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала видео с новой фотосессии.

На своей странице в Insragram артистка поделилась двумя роликами. На одном она позирует в белом парике, блестящем серебряном топе с глубоким декольте, и покрытыми крупным белым жемчугом губами.

На втором видео Седокова показала, как визажист наносит грим на ее грудь.

Пышную грудь певицы подписчики назвали "неплохой работой хирурга", и призвали певицу быть скромнее, ведь она – мама троих детей.

"Нихрена себе сиси", "Неплохо пластический хирург поработал", "Не знаю, как по мне, она уже не знает как себя показать, бл*ть ты мать троих детей, аж противно смотреть", "Надо немного поскромнее быть! Вы же пример подаете подрастающему поколению", - писали юзеры.

Ранее стало известно, что Анна Седокова закрутила роман с хоккеистом, который младше нее на 11 лет.