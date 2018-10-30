"Нихрена себе сиси": Анну Седокову осудили за откровенное видео

Певица продемонстрировала крупным планом свою грудь.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала видео с новой фотосессии.
На своей странице в Insragram артистка поделилась двумя роликами. На одном она позирует в белом парике, блестящем серебряном топе с глубоким декольте, и покрытыми крупным белым жемчугом губами.
Нет времени объяснять ? Когда все на одной волне, тогда работа в одно удовольствие или лучше сказать в тысячу удовольствий ? Действующий состав фотосета - Богиня страз и жемчуГов - это я! Любимый фотограф в розовой шубе - @multikov и супер помощь @kostyazemskov ? Модный современный и актуальный стиль - @alena_tern ну или просто АленаСтиль. Мэйк (и это ее жемчуга) - @papuk_beauty , человек сделавшей меня сегодня блондинкой и наша любовь - @elenaball19 ! Главный тот, который все организовал @r_petruhin и та, кто умеет достать все, что угодно и кого угодно @cooligina ❤️ Спасибо, будет нереально. Не так как на видео ?❤️
На втором видео Седокова показала, как визажист наносит грим на ее грудь.
Пышную грудь певицы подписчики назвали "неплохой работой хирурга", и призвали певицу быть скромнее, ведь она – мама троих детей.
"Нихрена себе сиси", "Неплохо пластический хирург поработал", "Не знаю, как по мне, она уже не знает как себя показать, бл*ть ты мать троих детей, аж противно смотреть", "Надо немного поскромнее быть! Вы же пример подаете подрастающему поколению", - писали юзеры.
Ранее стало известно, что Анна Седокова закрутила роман с хоккеистом, который младше нее на 11 лет.