"Счастливые трусов не надевают": Оля Полякова ошарашила Сеть голым фото

31 октября 2018, 12:13

Певица позирует на отдыхе полностью обнаженной.

Полякова
Оля Полякова позировала голышом / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова удивила фанатов фото в стиле "ню".

Артистка выложила у себя в Instagram снимок, на котором она позирует на отдыхе на Мальдивах полностью обнаженной. Певица повернулась к камере спиной, демонстрируя стройную фигуру и свои ягодицы.

"Доброе утро!", - подписала артистка, сопроводив хештегом "трусы для трусов".

Подписчики по-разному отреагировали на фото: одни расхвалили фигуру артистки, отметив, что в нем нет ни капли пошлости, другие же напомнили Поляковой, что на ее Instagram подписаны дети, и таким эпатажным снимком она скорее напоминает любительницу вульгарных кадров известную балерину Анастасию Волочкову.

"Класс, какая фигура шикарная", "Есть такие люди что сразу в этом фото видят пошлость, забыли о искусстве... Фото красивое", "А мне нравится, видно, что баба "агонь"", "Зачем, дети же смотрят", "Волочкова нервно курит в сторонке", - писали юзеры.

Певица решила ответить хейтерам, которые нашли на фигуре певицы целлюлит, и поспешили об этом сообщить в комментариях похожи снимком.

Ранее Оля Полякова на концерте сменила 11 роскошных нарядов за 100 тысяч долларов.

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Оля Полякова
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