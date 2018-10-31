"Настя ботает по фене?": Волочкова разозлила сеть вульгарным рекламным роликом

Балерина вместо мата использовала терминологию из балета.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за рекламного ролика.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором она едет на своем авто, и вместо матерных слов использует термины из балета.
"Валер! Какого "па" у нас последний день "Каско"? Мне по фуэте, мы страхуемся в "Согласии". И никакого гранд батман", - сказала балерина.
Уже несколько лет я езжу на моем любимом подаренном мне жемчужном майбахе.. Всегда страхованием занимался мой директор.. А теперь я сама смогла продлить страховку КАСКО через мобильное приложение "Согласие страхование" @sk_soglasie ?? Это так удобно! ? Мы сняли небольшой ролик, чтобы было нагляднее.? Страхование - это просто! Я доверяю мой майбах только им. Пара кликов и вы защищены. Просто "СОГЛАСИЕ"!?? И никакого гранд батман? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good
Подписчики обрушились на Волочкову с критикой, отметив, что рекламный ролик смотрится дешево и смешно.
"Ооооо! Настя ботает по фене?", "Реклама хуже некуда. Такой грубый текст с намеком на мат", "Очень все дешевенько, смешно и жалко", "Как дочь портовой шл*хи. Культура? Не, не слышала", "Настасья, какая же вы прима-блеДурина", - критиковали юзеры.
Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова отправила отходящего после инсульта отца в дом престарелых.