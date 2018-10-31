"Настя ботает по фене?": Волочкова разозлила сеть вульгарным рекламным роликом

Анастасия Волочкова вновь нарвалась на критику / https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

Известная российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за рекламного ролика.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором она едет на своем авто, и вместо матерных слов использует термины из балета.

"Валер! Какого "па" у нас последний день "Каско"? Мне по фуэте, мы страхуемся в "Согласии". И никакого гранд батман", - сказала балерина.

Подписчики обрушились на Волочкову с критикой, отметив, что рекламный ролик смотрится дешево и смешно.

"Ооооо! Настя ботает по фене?", "Реклама хуже некуда. Такой грубый текст с намеком на мат", "Очень все дешевенько, смешно и жалко", "Как дочь портовой шл*хи. Культура? Не, не слышала", "Настасья, какая же вы прима-блеДурина", - критиковали юзеры.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова отправила отходящего после инсульта отца в дом престарелых.