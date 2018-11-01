"Вместо жопы ровный асфальт": Екатерина Варнава зажигательно потрясла попой на камеру

Екатерина Варнава забавно станцевала с другом / instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава "взорвала" Сеть зажигательным танцем.

На своей странице в Instagram ведущая поделилась роликом, на котором она с другом выполняют забавные движения.

"Балу и Мудрый Кааааа. Брачный период. Если узнали в них своих друзей или себя - отмечайте... Вместе заценим, сравним, дадим советы, как с этим жить", - подписала ролик Варнава.

Одним подписчикам понравился танец, другие же раскритиковали фигуру Варнавы.

"Кать! Ты ващееее зажигалка тут!", "Ритуальный танец", "Это можно смотреть вечно", "Ахах Катя, вместо жопы ровный асфальт. Зато харизма", - писали юзеры.

Ранее в Сети расхвалили черно-белый чувственный снимокВарнавы.