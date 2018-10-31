"Устрашить и соблазнить": в Сеть выложили подборку откровенных нарядов звезд на Хэллоуин

Хэллоуин (или День всех святых) традиционно отмечается по всему миру с 31 октября на 1 ноября. Однако во время этого праздника принято не только пугать, но и соблазнять (с непременным показом пышных грудей и крепких поп).

Соответственно, множество селебритиз не упускают возможностей "показать все свое", одевая откровенные и креативные костюмы на хэллоуинские вечеринки.

Сексуальными образами давно славится семейство Кардашьян-Дженнер, где даже 60-летняя матриарх Крис Дженнер часто выбирает провокационный наряд героинь из комиксов/сказок навроде Чудо женщины или Белоснежки. Ее самая известная дочь Ким Кардашьян не остает и облачается, например, в откровенный наряд принцессы Жасмин.

Очень креативно подходит к Хэллоуину и легендарная супермодель Хайди Клум, которая ежегодно с армией стилистов поражает роскошными образами, в которых ее крайне сложной порой узнать.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появился топ-3 лучших сценариев секс-игр на Хэллоуин.