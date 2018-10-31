"Страх, как роскошна": Дорофеева на Хэллоуин примерила образ Клеопатры

Дорофеева решила удивить на Хэллоуин неожиданным образом / Фото: Instagram/Надя Дорофеева

Солистка группы "Время и стекло", известная украинская певица Надя Дорофеева показала подписчикам своего блога свой оригинальный образ на Хэллоуин-2018.

В Instagram знаменитость сообщила, что в костюм египетской царицы Клеопатры облачилась для фотосессии, которую провел журнал Сosmopolitan.

Стилисты постарались воссоздать образ легендарной правительницы Египта с помощью головного убора и макияжа. Особый антураж добавили черные волосы Дорофеевой, соответствующие украшения и темные оттенки мейкапа.

Певица надела тонкое платье без рукавов, продемонстрировав свои многочисленные татуировки. Ярким дополнением образа стал салатово-зеленый маникюр на нежных руках Дорофеевой.

/ Фото: Instagram/Надя Дорофеева

Напомним, популярный российский певец Филипп Киркоров решил подурачиться, и отпраздновать День всех Святых, он же Хэллоуин, в костюме своей экс-супруги Аллы Пугачевой.