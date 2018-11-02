"Просто сносишь с ног": сексуальная жена Ступки показала стройную фигуру

Полина Логунова и Дмитрий Ступка / https://www.instagram.com/polinalogunova/?hl=ru

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, healthy & beauty-блогер Полина Логунова восхитила поклонников внешним видом.

На снимке, который знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена в черном купальнике. Фото подтянутой фигуры знаменитости вызвало ажиотаж в комментариях, подписчики расхваливали формы Логуновой.

"Нее, ну снова просто сносишь с ног", "Какая красивая фигура", "Полина, я просто в восторге от вас", - писали юзеры.

Ранее Полина Логунова похвасталась спортивной фигурой.