"Просто сносишь с ног": сексуальная жена Ступки показала стройную фигуру

Звезда покрасовалась в черном купальнике.
Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, healthy & beauty-блогер Полина Логунова восхитила поклонников внешним видом.
На снимке, который знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена в черном купальнике. Фото подтянутой фигуры знаменитости вызвало ажиотаж в комментариях, подписчики расхваливали формы Логуновой.
"Нее, ну снова просто сносишь с ног", "Какая красивая фигура", "Полина, я просто в восторге от вас", - писали юзеры.
Ранее Полина Логунова похвасталась спортивной фигурой.