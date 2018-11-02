Туника на голое тело: Дженнифер Лопес покорила Сеть откровенным фото

Известная латиноамериканская певица Дженнифер Лопес снялась в пикантном образе в фотосессии для журнала InStyle.

Знаменитость примерила изумрудное платье-тунику от Valentino, которую Дженнифер надела на голое тело, прикрыв лишь пикантные места, и продемонстрировав подтянутое тело. Образ Джей Ло дополнила красивой волнистой укладкой и серьгами с камнями в ушах.

49-летняя исполнительница также покрасовалась в других нарядах: свободном платье с глубоким декольте, обьемных штанах и черном гольфе с туникой и изумрудном платье с вырезами на боках.

Ранее Дженнифер Лопес похвасталась сексуальной фигурой.