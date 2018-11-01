"Конечно же меня взломали": Оля Полякова оправдала обнаженные фото в Instagram

Оля Полякова обьяснила фото "ню" в соцсети / Пресс-служба

Эпатажная украинская певица Оля Полякова, которая ошарашила Сеть голым фото, обьяснила, почему она выложила провокационные снимки.

Артистка на своей странице в Instagram обратилась к моралистам, и призвала отбросить предрассудки, и наслаждаться своим возрастом, сексуальностью и статусом.

"Ну конечно же меня взломали... Не могла же женщина предсмертного возраста (именно таким считают возраст за 30 в нашей стране), мать 2 детей, ибо дети никогда не видели голой задницы, и это может повредить им психику, жена, как могла, ведь только муж имеет право смотреть на голую жену, ведь бог ее создал специально для него и никого больше! Певица! Ибо рот чтоб петь, выставить свою о Боже, неотфотошопленую, целлюлитную задницу, ибо показать больше нечего! А может мы, независимые, взрослые, женщины, будем чувствовать себя свободными и сексуальными, не зависимо от статуса, возраста и наличия детей, и засунем эти предрассудки туда, куда я показала в прошлых постах! Поддержим челендж #трусыдлятрусов", - обратилась к фанатам певица.

Пост сопроводил еще один голый снимок артистки. В этот раз она лежала обнаженная в воде.

Подписчики исполнительницы ее поддержали, и расхвалили ее стройную фигуру.

"Правильно, нафиг предрассудки! Ждем еще больше фоток в стиле ню! Фигура- прекрасна!", "Молодец! Пошли все…", "Да шлите нах*р этих яжематерей и дофига праведных", "Оля, все у Вас в полном порядке, даже очень!", - отметили юзеры.

Ранее Оля Полякова на концерте сменила 11 роскошных нарядов за 100 тысяч долларов.