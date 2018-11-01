Интригующе: появилось первое фото со съемок заключительного сезона "Игры престолов"

1 ноября 2018, 19:58

На снимке запечатлены объятия Дейенерис Таргариен и Джона Сноу.

Игра престолов
Фото Дейенерис и Сноу заинтриговало поклонников / Instagram Роуз Лесли

Первое фото со съемок заключительного, восьмого, сезона "Игры престолов" стало главной интригой для поклонников сериала. По крайней мере, на данный момент.

На снимке, опубликованном в журнале Entertainment Weekly, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу стоят обнявшись.

Это фото поклонники пары Дейенерис/Сноу расценили как намек на продолжение их любовной линии. Для киноманов сюжет 8 сезона "Игры престолов" – вообще одна из самых обсуждаемых тем.

Игра престолов
Игра престолов": официальное фото со съемок последнего 8 сезона / Скриншот

Стоит отметить, что в фанфикшене эта пара является одной из самых популярных еще с начала выхода серила – однако по сюжету "Игр" герои встретились лишь в предпоследнем, седьмом, сезоне. И почти сразу же между ними вспыхнула страсть. Вот только они не знают, что на самом деле приходятся друг другу родственниками и их связи – инцест.

Читайте такжеАктер из "Игры престолов" рассказал о самой шокирующей сцене сериалаНапомним, что завершение саги выходит на экраны летом 2019 года.

Ранее актриса из "Игры престолов" приоткрыла занавес тайны над событиями заключительного сезона сериала. Софи Тернер пообещала "еще больше крови, еще больше смертей" в последнем восьмом сезоне сериала.

Как известно, в этом году главную награду "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал" получила "Игра престолов". Фэнтезийный сериал уже в третий раз обошел конкурентов в борьбе за главную номинацию. Всего "Игру престолов" академики отметили статуэтками "Эмми" более 130 раз.

Как сообщалось, популярный американский кабельный телеканал HBO объявил о вакансиях "координаторов по интиму", которые будут обязаны следить за съемками откровенных сцен в многочисленных сериалах. Ожидается, что новонанятые сотрудники будут контролировать все эротические сцены во всех сериалах канала, который и славится обилием эротического контента (сериалы "Игра престолов", "Мир Дикого запада", "Настоящий детектив").

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сериал Игра Престолов Эмилия Кларк Кит Харингтон
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