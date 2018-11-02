Девушка дня Instagram: юная модель с изящными формами Грейси Филлипс

Грейси Филлипс https://www.instagram.com/gracieephillips/
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Грейси Филлипс – модель из США. Работать моделью Грейси начала в Лос-Анджелесе еще в 2016 году с визажистом Пэт Макгратом. С тех пор ей удалось сотрудничать с такими известными брендами, как Chanel, Versace, Tommy Hilfiger и Alexander Wang.
У Грейси есть младшая сестра Лили, и сестра-близнец Изабелла. Мать девушки – экс-модель эротического развлекательного журнала для мужчин Penthouse.