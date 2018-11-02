"Опускаетесь до уровня Бузовой": Ани Лорак разнесли за "голый" наряд

Ани Лорак вновь нарвалась на критику / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак нарвалась на критику из-за вульгарного образа.

Певица на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует в телесном обтягивающем комбинезоне, который создает эффект "голого тела". Интимные места артистки прикрыты аппликациями.

В таком образе Лорак выступала в рамках шоу "Дива" в Ижевске. Подписчики отметили, что певице пора менять стилиста, ведь этот наряд выглядит вульгарно.

"Я извиняюсь - но что это? Пиндос! Так себя изуродовать - ну надо постараться", "Однозначно снять! Вы очень красивы без этого вульгарного костюма!", "Особенно мне "понравился" узор на пипи", "Стыдобушка", "Причинное место цветочком прикрыто, ужасный костюм", "В таком костюме вы опускаетесь до уровня Бузовой", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак удивила фанатов неожиданным внешним видом.