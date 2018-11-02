"Уютная пещерка". Эмили Ратаковски примерила сексуальный костюм "доисторической женщины": опубликованы фото

Известная своим раскованным нравом и раскрепощенностью американская модель и актриса ("Исчезнувшая", "127 ударов в минуту", "Красотка на всю голову") Эмили Ратаковски устроила фотосессию в очередном откровенном костюме.

Снимками-результатами девушка немедленно поделилась с армией своих фанатов в социальной сети Instagram.

27-летняя Ратаковски решила примерить костюм и образ легендарной актрисы Ракель Уэлч из фильма 1966-го "Миллион лет до нашей эры". Для этого надела откровенное кожаное бикини с мехом, которое должно было изображать одеяние "пещерной женщины".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ратаковски на отдыхе хвасталась аппетитной фигурой, а также обнажал грудь в сексуальном пиджаке.

