Монатик снялся в откровенной фотосессии с полуобнаженными девушками: "горячие" фото

Известный украинский поп-певец Дмитрий Монатик стал главным героем очередного номер известного глянцевого журнала для мужчин XXL.

На обложке издания исполнитель изображен в компании экзотических красоток в откровенном белье. С ними же Монатик позирует и на снимках, размещенных внутри журнала.

Кроме того, для нового номера XXL певец также выступил в роли приглашенного главного редактора. Монатик специально подготовил интервью с наиболее талантливыми и яркими личностями, с которым ему приходилось трудиться вместе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Монатик выпустил яркое промо-видео к своему стадионному концерту, а также опубликовал клип на новую песню.