150-килограмовая модель Тесс Холидей показала свои прелести через прозрачный топ

Холлидей традиционно эпатирует публику / Фото: Instagram/Тесс Холлидей

Известная plus-size модель Тесс Холлидей поделилась с подписчиками своего блога фотографией в экстравагантном прозрачном наряде, который подчеркивает и обнажает все особенности фигуры.

"Получила так много вкусного, поскольку я была на шведском столе", - подписала знаменитость фото в Instagram.

Холлидей для Хэллоуина выбрала прозрачный костюм с иллюстрацией скелета. Лосины оказались весьма скромными, но топ оказался более, чем откровенным. Модель решила не надевать нижнее белье, поэтому через тонкую маечку на бретельках просвечивалась ее пышная обнаженная грудь.

Образ дополнила традиционно безупречно уложенная шевелюра манекенщицы и макияж с тонкими стрелками около выразительных глаз.

/ Фото: Instagram/Тесс Холлидей

Напомним, Холлидей, вес которой около 150 кг, опубликовала в соцсети обнаженное фото, которое стало ответом на обвинение в ожирении.