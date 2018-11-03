Девушка дня Instagram: украинская модель с идеальной фигурой Элина Федорова

Элина Федорова – модель и влогер. Девушка родилась и выросла в Киеве, но в данный момент живет в Лос-Анджелесе. На своем YouTube-канале девушка рассказывает о своей жизни, работе моделью, делится опытом и интересными событиями.

В Instagram Элина часто радует поклонников откровенными снимками, демонстрируя стройную фигуру.