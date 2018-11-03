"Везде твои тошные сиськи": Анну Седокову раскритиковали за излишнюю откровенность

Певица похвасталась фото с отдыха в ОАЭ.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова отправилась отдыхать в Дубаи, и получила очередную порцию критики из-за фото своей фигуры.
На своей странице в Insragram артистка поделилась снимком, на котором она позирует на пляже, демонстрируя свою аппетитную грудь.
Подписчики артистки разделились в комментариях на два лагеря: одни расхваливали аппетитные формы Седоковой, другие же считают, что она перестаралась с иньекциями.
"Аппетитно смотрятся арбузы", "Кошмар! Губы сейчас разорвет, и грудь с ними", "Везде твои тошные сиськи", "Аня, у вас губы перекачаны... Раньше было симпатичней!", "Аня=эрекция", - писали юзеры.
Ранее Анну Седокову разнесли за провокационный клип.