"Пусть завидуют "попке как у Ким": Настя Каменских похвасталась аппетитными ягодицами

Настя Каменских похвасталась аппетитными формами / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась аппетитной попой.

На своей странице в Instagram артистка показала фото, на котором она позирует в тренажерном зале, демонстрируя ягодицы в черных обтягивающих лосинах. Также Каменских продемонстрировала на видео, как добивается "попы как у Ким".

Подписчики расхвалили соблазнительные формы Каменских, оставив десятки комплиментов.

"Самый изящный изгиб", "Молодец Настюшка. А потом пусть завидуют "попке как у Ким", "Огонь!", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских завела фанатов пикантным селфи.