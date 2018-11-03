"Пусть завидуют "попке как у Ким": Настя Каменских похвасталась аппетитными ягодицами

Артистка показала занятия в тренажерном зале.
Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась аппетитной попой.
На своей странице в Instagram артистка показала фото, на котором она позирует в тренажерном зале, демонстрируя ягодицы в черных обтягивающих лосинах. Также Каменских продемонстрировала на видео, как добивается "попы как у Ким".
Подписчики расхвалили соблазнительные формы Каменских, оставив десятки комплиментов.
"Самый изящный изгиб", "Молодец Настюшка. А потом пусть завидуют "попке как у Ким", "Огонь!", - писали юзеры.
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