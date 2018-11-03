Пиджак на голом теле: в Сети расхвалили фото Насти Каменских в экстравагантном образе

Настя Каменских показала фото в экстравагантном образе и получила много комплиментов / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских (выступает под псевдонимом NK) опубликовала в Сети фотографию, на которой запечатлена в экстравагантном образе — позировала в длинном пиджаке, надетом на голое тело.

Соблазнительный фото артистка разместила на своей странице в Instagram, за 23 часа он собрал более 57 тысяч лайков.

На снимке исполнительница запечатлена с распущенными волосами в черном пиджаке с вышивкой. Каменских дополнила образ галстуком.

Фото похвалили ряд интернет-пользователей. "Настя, какая ты обалденная", — написала _noname05012018. "Очаровашка", — считает denisluk6. "Боже, ты такая классная", — поделилась мнением ilona.grebenkova9843.

Напомним, в конце мая 2018 года Настя Каменских призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, кто является ее избранником и не поделилась информацией о будущем замужестве. В сентябре певицу застали на вечеринке в объятиях исполнителя и продюсера Алексея Потапенко, с которым она выступала в дуэте под названием "Потап и Настя".