Пиджак на голом теле: в Сети расхвалили фото Насти Каменских в экстравагантном образе

Сегодня большой день! Год назад вы услышали новую NK ♥️ За это время столько всего произошло: сольный альбом "No Komments", крутые хиты, 6 видеоработ, атмосферный "Xmas with NK". Презентация #Peligroso на главных латиноамериканских радио и ТВ-передачах в США. Уже второй год я делюсь 13-летним опытом работы в шоу-бизнесе с молодыми талантами в Х-фактор. Безумно счастлива, что мои любимые проекты находят отклик в ваших сердцах: коллекции @nksport_for_you дарят вам мотивацию. Спасибо за сотрудничество и дружбу @andriylogvin и @kasta.ua. Огромная честь мотивировать вас, девочки, с помощью челленджа #obіцяюза100днів! Отдельно хочу поблагодарить мою команду! Спасибо гению @realpotap за невероятные песни и поддержку на пути к моей главной мечте. Моей любимой #NKteam @ilona_ku @upintothesky @pashkevych и присоенившимся @kv.anna и @tony_krash Лучшим @roman_katruk @kraynofff за идеальное звучание песен и лучшему саундпродюссеру @vadimlisa. Димочке @dmitriy_saratsky за рождественский акустический альбом #xmaswithnk. Невероятно талантливым режиссерам @tanumuino, @alanbadoev @tatabelinina @moi_sofism и вашим командам за потрясающие видеоработы, которые мы сняли. @olya_flow_masters за лучшие танцевальные постановки и @adelina.deli, @tatyana_ninja, @polisha124, @henryjuly, @oksana1ks за то, что исполняете их лучше всех! @moi_sofism и @maximgetman @taranenkopro @kulakowskiy за фото, которые покоряют зрителей. Прекрасным @vlasova____irina, @lan_ira и @mariia_samharadze @tatyana_larina_tata @jeniakirienko за создание невероятных образов. @ludagolubitskaya и @golubitskaya за лучшие ивенты моей жизни. И любимой @annchuk за колоссальную поддержку во всем и за твои платья! Спасибо каждому из вас, мои дорогие поклонники #NKfamily ❤ За каждую прослушанную песню, купленный билет на концерт и просмотр моих видео! Мы одна большая семья! Радио, телепрограммам и СМИ за поддержку! Благодаря вам мои песни, клипы и новости слушают, смотрят и любят! Счастлива, что меня окружают лучшие из лучших! Это только начало!