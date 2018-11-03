Пиджак на голом теле: в Сети расхвалили фото Насти Каменских в экстравагантном образе

3 ноября 2018, 18:06

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, собрал десятки тысяч лайков.

Настя Каменских опубликовала фото в экстравагантном образе и получила много комплиментов
Настя Каменских показала фото в экстравагантном образе и получила много комплиментов / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских (выступает под псевдонимом NK) опубликовала в Сети фотографию, на которой запечатлена в экстравагантном образе — позировала в длинном пиджаке, надетом на голое тело.

Соблазнительный фото артистка разместила на своей странице в Instagram, за 23 часа он собрал более 57 тысяч лайков.

На снимке исполнительница запечатлена с распущенными волосами в черном пиджаке с вышивкой. Каменских дополнила образ галстуком.

Фото похвалили ряд интернет-пользователей. "Настя, какая ты обалденная", — написала _noname05012018. "Очаровашка", — считает denisluk6. "Боже, ты такая классная", — поделилась мнением ilona.grebenkova9843.

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Сегодня большой день! Год назад вы услышали новую NK ♥️ За это время столько всего произошло: сольный альбом "No Komments", крутые хиты, 6 видеоработ, атмосферный "Xmas with NK". Презентация #Peligroso на главных латиноамериканских радио и ТВ-передачах в США. Уже второй год я делюсь 13-летним опытом работы в шоу-бизнесе с молодыми талантами в Х-фактор. Безумно счастлива, что мои любимые проекты находят отклик в ваших сердцах: коллекции @nksport_for_you дарят вам мотивацию. Спасибо за сотрудничество и дружбу @andriylogvin и @kasta.ua. Огромная честь мотивировать вас, девочки, с помощью челленджа #obіцяюза100днів! Отдельно хочу поблагодарить мою команду! Спасибо гению @realpotap за невероятные песни и поддержку на пути к моей главной мечте. Моей любимой #NKteam @ilona_ku @upintothesky @pashkevych и присоенившимся @kv.anna и @tony_krash Лучшим @roman_katruk @kraynofff за идеальное звучание песен и лучшему саундпродюссеру @vadimlisa. Димочке @dmitriy_saratsky за рождественский акустический альбом #xmaswithnk. Невероятно талантливым режиссерам @tanumuino, @alanbadoev @tatabelinina @moi_sofism и вашим командам за потрясающие видеоработы, которые мы сняли. @olya_flow_masters за лучшие танцевальные постановки и @adelina.deli, @tatyana_ninja, @polisha124, @henryjuly, @oksana1ks за то, что исполняете их лучше всех! @moi_sofism и @maximgetman @taranenkopro @kulakowskiy за фото, которые покоряют зрителей. Прекрасным @vlasova____irina, @lan_ira и @mariia_samharadze @tatyana_larina_tata @jeniakirienko за создание невероятных образов. @ludagolubitskaya и @golubitskaya за лучшие ивенты моей жизни. И любимой @annchuk за колоссальную поддержку во всем и за твои платья! Спасибо каждому из вас, мои дорогие поклонники #NKfamily ❤ За каждую прослушанную песню, купленный билет на концерт и просмотр моих видео! Мы одна большая семья! Радио, телепрограммам и СМИ за поддержку! Благодаря вам мои песни, клипы и новости слушают, смотрят и любят! Счастлива, что меня окружают лучшие из лучших! Это только начало!

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Напомним, в конце мая 2018 года Настя Каменских призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, кто является ее избранником и не поделилась информацией о будущем замужестве. В сентябре певицу застали на вечеринке в объятиях исполнителя и продюсера Алексея Потапенко, с которым она выступала в дуэте под названием "Потап и Настя".

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Настя Каменских пиджак
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