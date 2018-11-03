Леонила Гузь показала платье за 10 тысяч долларов для конкурса Мисс мира

Украинка выйдет на подиум конкурса в шикарном платье / Фото: Instagram/Леонила Гузь

В Киеве прошла презентация одежды для конкурса Мисс мира-2018, на котором Украину представит обладательница титула Мисс Украина-2018 Леонила Гузь.

Как сообщает Информатор, украинка продемонстрирует роскошные наряды от украинских дизайнеров на одном из самых известных конкурсов красоты.

Сенсацией мероприятия стало платье ручной работы под названием "Хрустальный эффект или блеск бриллианта". Шедевр создавали 500 часов из 30 метров ткани для юбки и 150 метров сетки из пайеток и глиттера для верха платья. В этом наряде Гузь выйдет на финальное дефиле конкурса. Автором платья стала украинский дизайнер Екатерина Лукашик. А его стоимость оценена в10 тысяч долларов.

/ Фото: Instagram/Леонила Гузь

Ранее Вероника Дидусенко, которую лишили короны Мисс Украина-2018, впервые публично высказалась о причинах ее дисквалификации и лишения титула Мисс Украина-2018, и заявила о своих последующих действиях.