Сумская рассказала, чем ее очаровал сексуальный Винник

Сумской понравилось работать с Винником / Фото: Instagram/Ольга Сумская

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась впечатлениями от работы на одной съемочной площадке с певцом Олегом Винником во время съемок клипа на новую композицию "Роксолана".

В интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" знаменитость призналась, что разрешение на работу с секс-символом украинской эстрады спрашивала у мужа.

"Ты меня не спрашивала, уже что-то выдумывает, придумывает на камеру", - ответил жене Виталий Борисюк, который, очевидно, съемками был недоволен.

Ведущая спросила, как Сумской работалось вместе в Виннкиом и не спорили ли они по творческим вопросам.

"Он излучает сексуальность, ну и все мы замечаем. Харизма - вплоть лучами. Невероятный аромат роскошных одеколонов всегда, эти мышцы, костюм, имидж, голос. Вот он умел себя создать. Кто-то может не понять, что у него. А вот солнечная энергия. Он умеет подарить себя женщинам", - рассказала Сумская.

Ранее сообщалось, что в селе Малиновка Харьковской области выступление Олега Винника на фестивале свадебных обрядов спровоцировало столпотворение и многокилометровые пробки.