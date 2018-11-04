"Мочалку между ног зажала": Волочкова разозлила Сеть голыми фото из бани

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова выложила новые провокационные фото. На сей раз танцовщица позировала в СПА салоне в весьма фривольном виде.

"Как здорово, когда не нужно лететь на курорты, поскольку гео спа курорт прямо рядом с домом. И когда любимый человек может создать такой романтик. В этом замечательном и любимом нашем комплексе есть все для семейного отдыха. А в этом випе есть и баня, и хамам, и бассейн, камин, джакузи, бочка, песчаная пещера, грязевая комната, уютная гостиная и массаж. Прекрасный релакс перед предстоящим туром и душевная обстановка в уединении. Быть любимой-это счастье!", - написала Волочкова в Instagram.

В ответ многие подписчики ответили рядом критических комментариев:

"Трусы можно по размеру купить?", "Я считаю наоборот. неудовлетворенная баба, будет вечно полуголая... а реально любимая и удовлетворенная, всегда будет шикарна и одета", "А где трусы?", "Настя, вы мой любимый фрик", "Насть , хватит уже голяком позировать то!", "Класс! Настя на фоне туалетной бумаги", "Мочалку между ног зажала", "Треугольником сверкнула-значит с Наськой все в порядке! Мадам Куку расслабляется", "Опустившаяся бывшая красотка и балерина. Сейчас пропитая тетка после 40", "Какая же она страшная, зачем такое у**ище ставить в ленту?", "Сухие окорочка, а не ноги...", "Всё пилотку свою греешь", "Свой лобок едва прикрытый непременно нужно показать?", - написали пользователи в подписи к фото.

Напомним, ранее эпатажная украинская певица Оля Полякова удивила фанатов фото в стиле "ню".